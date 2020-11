On this day - 29 novembre 1990: il Milan e la Supercoppa Europea contro la Samp

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato gli highlights di uno storico successo avvenuto esattamente 30 anni fa. Il 29 novembre 1990 i rossoneri vinsero 2-0 la gara di ritorno di Supercoppa Europea contro la Sampdoria, aggiundicandosi il trofeo. L'undici di Sacchi prevalse grazie alle reti di Gullit e Rijkaard.

Neutral ground? Fear not! #OnThisDay we won the 1990 European Super Cup in Bologna



30 anni fa a Bologna alzavamo al cielo la seconda Supercoppa Europea consecutiva #SempreMilan pic.twitter.com/l8IvIzGOOf