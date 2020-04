On this day - 5 aprile 1991/92: Milan-Sampdoria 5-1

Alla 27/a giornata, il 5 aprile 1992, c’è Milan-Sampdoria: il match tra i campioni uscenti e i futuri campioni d'Italia. La partita si mette subito sui binari giusti nel primo tempo: Rijkaard la sblocca al 34′ con un potente destro di prima intenzione dal limite dell’area. A inizio secondo tempo Evani bissa il vantaggio con un sinistro al volo di rara precisione. Dopo l’ora di gioco c’è gioia anche per il capocannoniere Van Basten, il quale ribadisce in rete un tiro di Albertini deviato sulla traversa. Nei minuti finali c’è spazio anche per il gol di Massaro (servito da Donadoni) e per Albertini che supera ancora Pagliuca con un destro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Nel mezzo, Vialli realizza il classico gol della bandiera. Un mese più tardi, a Napoli, il Milan festeggerà la matematica vittoria del 12° scudetto.