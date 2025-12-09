Ordine a Milannews il 27 novembre su Milan-Como: "Il viaggio a Perth sarà cancellato"

Manca ancora l'ufficialità, ma Milan-Como non si dovrebbe giocare a Perth il prossimo 8 febbraio 2026. Ne era certo già lo scorso 27 novembre Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, che nel suo editoriale su Milannews.it ha scritto: "Sulla scelta di Perth quale sede di Milan-Como, di recente, per fare una battuta ho confessato a un amico che frequenta Milanello di aver cambiato idea e cioè dopo aver visto come il Como di Fabegras ha disintegrato il Torino, ho riflettuto: “Sarà meglio giocare in Australia perché il viaggio lungo e il fuso orario oltre che il cambio di stagione sono gli unici fattori che possono destabilizzare i giocatori del Como che vanno a mille all’ora”.

Fuori di battuta si avvicina la data entro la quale bisogna decidere “dentro o fuori”, il 1 dicembre ma del famoso visto da parte della federazione asiatica indispensabile per il via libera alla folle scelta non si ha notizia alcuna. È un ritardo molto sospetto. Di qui la decisione di lanciarmi in una previsione azzardata: vedrete che Lega serie A e i due club rinunceranno a Phert e punteranno su una sede diversa, magari più facilmente raggiungibile cosi da evitare un precedente pericoloso per i tornei domestici europei. E alla fine saranno tutti felici e contenti, a cominciare da Ceferin e dallo stesso Infantino".