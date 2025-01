Ordine: "Conceicao ha chiesto ai suoi di dotarsi dei parastinchi durante il primo allenamento in Arabia"

Franco Ordine oggi ha scritto un pezzo sulle colonne del Corriere dello Sport in cui racconta, fornendo anche qualche indiscrezione, i primi giorni di Sergio Conceicao come nuovo allenatore rossonero caratterizzati da una grande voglia di mettersi in gioco e dalla rigidità delle sue regole.

Le parole e indiscrezioni di Franco Ordine: "Se c’è una caratteristica che guida Sergio Conceiçao in queste prime ore di gestione del Milan è proprio la cura e la ricerca dei dettagli. È cominciata dal giorno del suo arrivo: cancellato il riposo, tutti ad attenderlo a Milanello, allenamento di 2 ore abbondanti sotto i riflettori perché finito di sera. È proseguita il giorno dopo quando ha fatto scattare la sveglia al mattino presto per avere il tempo di fare colazione, allenarsi, pranzare e poi volare in Arabia. Ha chiesto ai suoi di dotarsi dei parastinchi durante il primo allenamento in Arabia. Perché? Semplice: perché bisogna andare forte se poi vuoi girare in partita".