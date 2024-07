Ordine e il problema dei nazionali: "Dopo la Coppa America ed Europeo molte squadre avranno pochi titolari a disposizione, il Milan è tra queste"

E' intervenuto così il noto giornalista e opionionista sportivo, Franco Ordine in merito alla stretta attualità del Milan, tra un mercato ancora da completare e la prima amichevole pareggiata 1-1 contro il Rapid Vienna. Di seguito le considerazioni di Ordine ai microfoni di Radio Radio, le sue parole:

"Quest'anno per il ritorno da Copa America ed Europeo molte squadre non inizieranno con i giocatori titolari, chi avrà il vantaggio di avere già in rosa più titolari dovrà sfruttarlo bene. Il Milan aggiunge al ritardo dei nazionali, anche Morata che ha giocato la finale e sarà l'ultimo ad arrivare, i rossoneri saranno tra gli ultimi a completare il proprio mercato. Sarà importante concludere più operazioni possibili nelle prossime settimane. Dell'amichevole contro il Rapid Vienna non do nessuna importanza, ma ho rivisto qualche difetto difensivo. In positivo mi hanno colpito diversi giovani che giocheranno nel Milan Futuro, ho trovato anche molto migliorato Saelemaekers, si vede che ha giocato con un allenatore che lo ha fatto crescere come successo anche con De Ketelaere".