Ordine: "Il Milan rischia di diventare l'Udinese entro 4-5 anni"

Franco Ordine ha commentato ai microfoni di Radio 24 la rivoluzione imminente in casa rossonera: "Gazidis pensava di dover sostituire solo una pedina (Leonardo) ma invece si è smontato tutto il castello. Campos non può arrivare, è un libero professionista che lavora con il Milan come con altri club. E' garantito che il Milan non potrà tornare a vincere a breve: per il piano di Elliott e per i paletti del Financial Fair Play. La prospettiva da qui a 4-5 anni, se non si cresce di fatturato e vince, è che il Milan diventi come l'Udinese".