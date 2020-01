Ordine: "Il problema del Milan è in mezzo, il Brescia arrivava al tiro con estrema facilità"

Franco Ordine, intervenuto all'Inferno del Lunedì su Milan Tv, ha parlato del momento del Milan: "Questa squadra non è ancora definita, non ha ancora un copione mandato a memoria, non ha ancora le conoscenze necessarie. Le risorse non sono infinite e straordinarie ma ci sono. Sarà che Ibra ha battezzato come partner Leao, ma si potrà pensare anche ad una soluzione diversa. Secondo me il problema è in mezzo al campo, non ho mai visto soffrire così tanto la difesa del Milan come a Brescia, arrivavano con estrema facilità in zona tiro".