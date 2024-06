Ordine: "Il titolo di questo mese del Milan è uno solo, secondo me, ed è, lo so che vi farà ridere..."

vedi letture

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan trattando svariati argomenti. Queste le sue dichiarazioni.

"Aspettare per credere" anche il management questi nuovi dirigenti, che poi non sono tanto nuovi ma non sono neanche vecchi di esperienza?

"Secondo me si perché Zlatan è alla prima esperienza, al primo anno vero in cui può incidere, e quindi si gioca gran parte del credito. Su questo credo che lo sappia anche lui. Non si può mica certo nascondere dietro un dito".

Quale titolo daresti a questo mese del Milan?

"Titolo di questo mese del Milan è uno solo, secondo me, ed è, lo so che vi farà ridere (ride ndr) è il seguente: "Aspettare per credere". Il padrone della verità non è il tempo ma sono i fatti, gli affari, le conclusioni. Siccome in tutto questo mese abbiamo sentito, letto e preso nota di almeno 25/30 giocatori affibiati al Milan, con questa tecnica molto raffinata, e cioè il giovedì vengono abbinati al Milan, il giovedì la trattativa decolla, il venerdì adesso devono limare un po' le cifre, il sabato arriva il club Y e porta via il giocatore al Milan. E così si ricomincia poi la settimana successiva. Credo che sia stata da questo punto di vista molto didascalica l'operazione allenatore. Io ho capito come andavano le cose ed ho detto: "Io so soltanto una cosa: A che è straniero, B che non è che Conte né De Zerbi e C che sarà uno che non appartiene alla lista desiderata dei tifosi": Dopodichè non ho fatto nomi né mi sono espresso a favore di tizio piuttosto che caio ed alla fine è spuntato l'unico allenatore che era stato contattato, incontrato, col quale Zlatan si è visto più volte, e che secondo lo schema Moncada-Furlani-Ibrahimovic, è l'allenatore dello schema del Milan americano. Questa traccia che vedo non viene molto seguita da alcuni colleghi, oltre che dai tanti tifosi, secondo me deve essere utilizzata anche in materia di acquisti e cessioni".