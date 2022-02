Ordine: "Maignan meglio di Donnarumma con i piedi e nelle dichiarazioni. Per mesi Gigio ci ha detto che..."

Franco Ordine, ospite negli studi di Pressing, ha parlato così di Mike Maignan e di Gigio Donnarumma: "Con i piedi tra i due non c'è proprio partita, nelle dichiarazioni ancora di più. Per mesi lui, la famiglia e l'agente ci hanno detto che era andato via perchè aveva altre ambizioni e invece ora ha detto che è andato via per una telefonata del Milan arrivata in ritardo. Ma a chi la vuole raccontare?".