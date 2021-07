Franco Ordine, durante le trasmissioni di Top Calcio 24, ha parlato di Ante Rebic. Ordine ha detto: “Rebic è discontinuo, non si sa mai a che percentuale possa rendere, va in base a come si sveglia la mattina. Il Milan sta facendo dei ragionamenti su di lui, ma quest’anno resterà in rossonero e poi vediamo cosa riuscirà a fare”.