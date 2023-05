Ordine su CDK: "Dopo aver visto il gol sbagliato contro la Cremonese mi sono arreso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alla continue di difficoltà di Charles De Ketelaere, a cui i tifosi hanno dedicato anche dei cori durante Milan-Cremonese, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha spiegato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Coro per De Ketelaere? E' un amore cieco quello della Curva, il resto dello stadio è rimasto ammutolito. Dopo aver visto il gol sbagliato da CDK contro la Cremonese mi sono arreso. Quando ho visto la sua faccia ho capito che non è cosa sua".