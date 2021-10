Ordine su Il Giornale: "Non c’è da illudersi sull’accoglienza che verrà riservata stasera a Donnarumma"

Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale, ha parlato così dell'accoglienza che questa sera San Siro riserverà a Gigio Donnarumma in occasione di Italia-Spagna: "Non c’è da illudersi sull’accoglienza riservata a Gigio Donnarumma: sul web e tra i circoli ultrà c’è troppo livore nei confronti di quella fuga notturna a cui è stato spinto dal suo agente superficiale e goloso di commissioni. Accadde anche a Roberto Baggio nei giorni successivi al trasferimento dai viola alla Juve, in vista della preparazione al mondiale ’90. Bisogna passare anche attraverso queste prove, non solo tra applausi e lodi, per sentirsi un campione".