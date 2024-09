Ordine su Leao: "Non sarebbe il caso di dedicare le migliori energie alla professione?"

vedi letture

Dopo il "caso cooling break", con Rafael Leao e Theo Hernandez che hanno deciso di rimanere lontani dal time out forzato durante Lazio-Milan, il giocatore portoghese è stato protagonista di uno scontro social con Paolo Di Canio che lo aveva criticato al Club di Sky Sport. Ieri Leao ha pubblicato sul suo profilo X una foto dell'ex calciatore della Lazio mentre esulta con il saluto romano: solo l'immagine e qualche puntino di sospensione, nulla di più nel suo messaggio.

Franco Ordine, questa mattina, su Il Giornale ha commentato la vicenda e in generale il momento di Leao: "Rafa Leao continua a essere protagonista di un'attività non calcistica che certifica poca serenità, a dispetto della prossima paternità. A Parma se la prese con un tifoso per qualche fischio meritato, a Roma il caso cooling break, poi la risposta a Di Canio. Non sarebbe il caso di dedicare le migliori energie alla professione e lasciare al club il compito di intervenire con chi confonde il ruolo di opinionista a quello di ultrà? E il Milan non dovrebbe recuperare l'antico stile e avere maggiore controllo sui giocatori?"