Ordine su Roma-Milan: "Le premesse sconsigliano prematuri sogni di gloria"

Siamo nel giorno dell'antivigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League tra Milan e Roma. I rossoneri si presenteranno all'Olimpico per cercare di ribaltare lo 0-1 dell'andata di giovedì scorso, in uno stadio che sarà gremito e a tinte giallorosse. Quasi un'ultima spiaggia per il Diavolo e per Pioli che si gioca tutte le sue chance di vincere un trofeo nella competizione europea. Per avvicinarsi alla sfida, questa mattina sul Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine ha commentato quello che si aspetta dalla partita.

Le parole di Franco Ordine sull'atteggiamento che dovrà avere la squadra di Pioli: "La prima montagna europea è la più ardita da scalare e non solo per lo scenario dello stadio tutto dipinto di giallorosso. Sono le premesse spesso che sconsigliano prematuri sogni di gloria. E le premesse di questo Milan si trascinano dietro da molti mesi i soliti vizi (difesa) oltre alle indubitabili qualità (attacco). Per provare a risalire la china del gol di Mancini dell’andata, il Milan deve fare la partita, provare a governarla e dominarla con il rischio, più volte corso, anche col Sassuolo che non è certo un rivale di rango superiore, di subire gol per via di quella difesa ballerina nella quale, per fortuna di Pioli, può rimettere piede Tomori, squalificato nella sfida di San Siro".