Ordine sul CorSport: "Ora serve che si svegli CDK. Il tempo inizia a scadere"

"Adesso serve che si svegli anche De Ketelaere". È piuttosto netto il giudizio di Franco Ordine, che dalle colonne del Corriere dello Sport si interroga sulle difficoltà del belga in questo avvio di stagione: "Cosa succede a questo ragazzo?". Il giornalista giudica l'aspetto psicologico preminente nelle valutazioni sull'ex Bruges: "CDK sa bene quali siano le aspettative sul suo conto. Ed è questa l’altra faccia della medaglia: il continuo riferimento alla cifra spesa (35 milioni) più la lunga e tormentata trattativa, sono i macigni nella testa del giovanotto". Del resto, anche Kakà, al quale qualcuno l'aveva frettolosamente paragonato, "impiegò i suoi due-tre mesi per prendersi un posto da titolare fisso nei confronti di Rui Costa". Ciononostante, il tempo per Charles sta iniziando a scadere.