Ordine sul rigore contro il Parma: “Episodio più grave dell’epoca var. Viene cambiata la realtà”

Il gol del raddoppio segnato da Leao contro il Parma è arrivato da calcio di rigore. Un calcio di rigore netto procurato da Saelemaekers che, dopo una serpentina in area, viene atterrato dal difensore del Parma che prende le gambe e lo stende a terra. Tutto regolare, se non che il Var richiama l'arbitro di Bello perchè secondo il varista, era il belga ad andare contro il difensore gialloblù. Di Bello, dopo aver rivisto le immagini, decide per la conferma del rigore e non cambia dunque la decisone. È un fenomeno che si è visto pochissime volte, 3 con questo, quello della conferma della decisone dopo revisione var, e in questo caso diciamo per fortuna, perchè il rigore, come confermato da Rocchi ieri, è netto. In merito sentiamo le parole di Franco Ordine che definisce così questo episodio:

"Episodio Saelemaekers a Parma episodio più grave epoca var. Di solito l'arbitro viene richiamato perchè si è perso qualcosa, un fallo, una mano, ma si corregge l'arbitro. Qui invece il var per la prima volta rovescia ciò che è accaduto sul campo. L'unica vera fortuna è che il varista, tale Maggioni, che non ha avuto una carriera arbitrale di grande esperienza, non rappresenta per Di Bello un tale collega da esercitargli un influenza e quindi rimane fedele alla realtà perchè quello che ha visto nel monitor è quello che ha visto sul campo che è giusto. Ma se avesse trovato un'altro con poca personalità...."