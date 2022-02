Oreggia: "Il gap tra Inter e Milan non è aumentato dopo il mercato di gennaio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vittorio Oreggia ha parlato anche del Milan. Queste le sue parole: "Gosens non è ancora disponibile, Caicedo non penso che sposti più di tanto, quindi non credo che questo mercato abbiamo aumentato il gap tra Milan e Inter. Il gap c'era e c'è ancora, il Milan avrebbe dovuto fare qualcosa di importante per colmarlo. Finora i rossoneri non hanno mai avuto la rosa al completo, penso per esempio a Rebic che finora c'è stato e non c'è stato. Forse dietro alla scelta del Milan c'è proprio il recupero di tutti gli infortunati".