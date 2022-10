Origi a DAZN: "Spero di godermi la partita. Napoli? Anche noi siamo una grande squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Divock Origi, attaccante del Milan, si è così espresso a DAZN nel pre Torino-Milan: "Come attaccante voglio sempre aiutare la squadra, fare gol e fare assist come contro il Monza; è stata una bella prova di squadra. Per noi oggi è una trasferta difficile, avevamo bisogno di quella fiducia. Sono felice, spero di godermi la partita".

Il Napoli anche ieri ha fatto benissimo...

"Sappiamo che hanno tanti giocatori che stanno giocando al top, quindi per noi è una bella sfida. Il Napoli è una grande squadra. Anche noi siamo una grande squadra. È il bello del calcio: puoi metterti alla prova ed è quello che dobbiamo fare".