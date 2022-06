Origi atteso a Milano la prossima settimana per visite e firma sul contratto

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo tanto parlare e tante voci, finalmente ci siamo Divock Origi settimana prossima dovrebbe sbarcare a Milano per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni. Il belga sceglierà il numero di maglia e va tenuto conto che il "suo" 27 è al momento occupato da Maldini. Poi sarà a disposizione di Pioli già dal 4 luglio per il raduno di inizio campionato. A Liverpool, Origi ha giocato in tutte le zone dell'attacco dei Reds, un reparto offensivo molto mobile. Al Milan l'obiettivo iniziale è quello dell'alternanza con Olivier Giroud. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.