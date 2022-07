Origi e la sfida con Lukaku: "Ho avuto modo di giocare contro di lui, sarà bello"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così di Romelu Lukaku, avversario in campionato e compagno in nazionale: "Lukaku è un grande giocatore, ho avuto modo di giocare contro di lui e mi piace sempre affrontare grandi giocatori. E' sicuramente bello essere in Serie A con tanti giocatori con queste qualità. Sarà bello giocare contro di lui".