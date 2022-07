Origi e le differenze tra Premier e Serie A: "In Premier c'è maggiore fisicità, calcio italiano molto tattico"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato della differenza tra Premier e Serie A: "Sono due campionati diversi. Ho avuto la fortuna di giocare in diversi campionati, sono situazioni tutte diverse. Il calcio italiano è molto tattico, c'è grande competitività. In Premier c'è maggiore fisicità. Posso imparare tanto dal calcio italiano".