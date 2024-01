Origi via dal Nottingham Forest? Espirito Santo: "Ora è infortunato ma può succedere di tutto"

Divock Origi ha deluso e potrebbe salutare il Nottingham Forest già nei prossimi giorni. L'attaccante belga, arrivato in estate in prestito dal Milan, potrebbe trasferirsi in MLS e Nuno Espirito Santo ha fatto chiarezza in conferenza stampa: "Sfortunatamente Origi è infortunato in questo momento, ma tutti i giocatori della squadra devono essere consapevoli che c'è la finestra invernale ed essere pronti a tutto. Non si può escludere nulla perché può succedere di tutto. In questo momento qualsiasi giocatore è importante per noi".

Sugli obiettivi di mercato: "È molto difficile parlarne perché questa è una finestra difficile da gestire. Normalmente gli obiettivi principali non sono disponibili, mentre i giocatori sul mercato sono quelli che non stanno attraversando un momento felice. Bisogna stare molto attenti perché quello che vuoi è a volte non quello che ottieni".