OTD - 13-10-19, il Milan Femminile vince il primo storico derby contro l'Inter

Il 13 ottobre 2019 si è giocato il primo e storico derby tra il Milan Femminile e l'Inter Femminile. Nell'incontro valido per la terza giornata di Serie A, le rossonere di Maurizio Ganz si imposero per 3-1 sulle nerazzurre con la doppietta di Conc e la rete di Rinaldi. La società ha voluto ricordare l'evento con un video pubblicato sul proprio account Twitter.

#OnThisDay, two years ago, the first taste of derby delight for our girls



Due anni fa il primo, storico e vincente Derby per le rossonere