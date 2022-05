OTD - Inter-Milan finisce 1-1. Sheva segna, Abbiati para e il Milan vola a Manchester

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il 13 maggio di 19 anni fa il Milan pareggiava il derby di ritorno contro l'Inter valido per la semifinale di Champions League e conquistava così l'accesso alla finale di Manchester che, qualche giorno dopo, avrebbe vinto ai rigori contro la Juventus. Nella sfida di San Siro il Milan passò in vantaggio con la rete di Shevchenko, salvo essere ripreso da Martins. Nei minuti finali Abbiati, che sostituiva Dida indisponibile, fece un miracolo con il piedone su una conclusione di Kallon e preservò il pareggio che permise ai rossoneri di volare in finale. L'account Instagram del Milan ricorda così: "Un Derby storico, che ci porta in finale di Champions League".