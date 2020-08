Over 36 più costosi al mondo, Ribery guida la classifica. Seguono Iniesta e Ibrahimovic

Transfermarkt, portale attento nelle valutazioni e nelle statisiche dei calciatori, ha pubblicato una dettagliata classifica dei calciatori over 36 più costosi del mondo. In questa classifica al primo posto figura France Ribery con una valutazione di 3.2 milioni di euro, nella seconda posizione presente invece Andres Iniesta con una valutazione di 3.1 milioni di euro mentre a chiudere il podio il rossonero Zlatan Ibrahimovic con il prezzo di 2,8 milioni di euro. In classifica presente anche l'italiano Fabio Quagliarella, settimo con un valore di 1,6 milioni di euro.