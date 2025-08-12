P. Terracciano: "Tutte le cose positive che pensavo su Maignan, le ho ritrovate"

Pietro Terracciano, nuovo secondo portiere del Milan arrivato dalla Fiorentina in questa finestra di mercato, si è presentato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Com'è stato conoscere Maignan?

"Ho sempre avuto curiosità di conoscerlo. Mi ha sempre dato l'idea di essere un giocatore di grande personalità ed è proprio così. Tutte le cose positive che pensavo su di lui le ho ritrovate. Lo ringrazio per come mi ha accolto. Posso solo avere cose positive da dire su di lui".

Com'è aver cambiato preparatore dei portieri?

"Ho cambiato diversi preparatori. E' una figura importante per noi. Abbiamo uno dei migliori in circolazione, sarà un valore aggiunto importante".