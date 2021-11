Pacchioni: "Pioli ha saputo trasmettere valori ai giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Pacchioni ha parlato di Pioli e Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Pioli ha la capacità di valorizzare al meglio certi giocatori. Ha poi trasmesso a tutto il gruppo idee di gioco e uno spirito che si vede anche quando certi giocatori mancano. Ibrahimovic lo ha aiutato tantissimo per la carica che ha saputo dare i compagni e l'impatto che ha avuto nello spogliatoio. Quando è entrato in campo al Wanda Metropolitano non ha combinato un granchè in termini di giocate ma ha alzato i giri del motore del Milan e la concentrazione in partita"