Padalino: "Fra Juventus e Milan non c'era paragone, i rossoneri hanno bisogno di tempo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’allenatore Pasquale Padalino: "Tra Juventus e Milan nella totalità non c’era paragone. La differenza oggi è abissale, non lo dice solo la classifica ma anche gli atteggiamenti dei calciatori e delle società. Il Milan ha iniziato un percorso che necessita tempo, ma non può essere questo. Una rosa come quella della Juventus è una garanzia. Il gap è importante, prima di colmarlo ci vorranno degli anni e lo si vede anche nell’Inter”.