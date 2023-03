Padovan boccia i nuovi acquisti: "È il fallimento del mercato estivo di Maldini e Massara"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dell'apporto dato dai nuovi acquisti arrivati in estate: “Poi ogni tanto bisogna pur dirlo, questo è il fallimento del mercato estivo di Maldini e Massara, perché i giocatori che sono stati comprati non sono stati all’altezza. Adesso non stanno rendendo, ci sono giocatori che non si capisce cosa facciano in campo e perché giochino nel Milan”.