Padovan: "Calabria, farsi buttare fuori è una sciocchezza. Sei anche il capitano..."

vedi letture

Prestazione molto al di sotto dell'accettabile e della sufficienza, culminata con l'espulsione nei minuti finali della sfida del Gewiss Stadium: quella di Calabria contro l'Atalanta è stata assolutamente una prestazione da dimenticare, e pure in fretta.

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24 Giancarlo Padovan ne parla così: “In difesa sono talmente malmessi che non riescono a fare neanche le cose più semplici. Poi un’ingenuità da un giocatore come Calabria non me l’aspettavo. Sei lì che la situazione è complicata, farsi buttare fuori nel recupero è una sciocchezza. Sei anche il capitano, devi dare anche l’esempio. Devi sapere di dover gestire anche i momenti difficili”.