Padovan: "Davanti al Milan ci sono Inter, Napoli e forse Atalanta. La Juve la estrometto anche dalle prime quattro"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del successo dei rossoneri nel derby, spostandosi poi sulla lotta alla Champions League: "Il Milan si è meritato tutto quello che ha avuto finora. Mi aspettavo partisse bene ma non che battesse l'Inter, soprattutto resistendo con tutta quell'autorevolezza. I rossoneri stanno andando bene e si candidano per la zona Champions. La zona Champions? Per me Inter, Napoli e forse Atalanta sono superiori. La Juve invece la estrometto anche dai primi quattro. Se avessero giocato col Napoli sicuramente non avrebbero vinto, senza quella partita vinta a tavolino ora sarebbero in piena crisi".