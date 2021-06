Padovan: "Gigio al PSG? La scelta giusta per me era rimanere al Milan"

In merito all'imminente trasferimento di Gigio Donnarumma al PSG, Giancarlo Padovan ha dichiarato a SkySport24: "La scelta giusta per me era rimanere al Milan, dove poteva finalmente giocare la Champions. Era il simbolo e il capitano dei rossoneri, poteva diventare il Maldini o il Totti della porta. Alla fine invece ha scelto di mettersi sul mercato. I tifosi milanisti e gli sportivi in generale non saranno d'accordo con la scelta di Gigio, ma ormai il calcio è così".