Padovan: "I primi movimenti di Ibra mi hanno convinto: è un uomo forte"

Nel corso della giornata di sabato, il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport 24 e ha offerto il suo punto di vista sui movimenti e i momenti dei top club italiani. Il collega ha ovviamente parlato anche di Milan concentrandosi principalmente su Zlatan Ibrahimovic e il suo operato fino a questo momento. Il giudizio di Padovan, per il momento, è generalmente positivo su come si sta muovendo lo svedese da dirigente.

Le parole di Padovan su Ibrahimovic: "Non è stata una scelta molto condivisa dai tifosi quella di Fonseca, i tifosi hanno manifestato perplessità e scetticismo. Ma è una scelta forte e fatta da un uomo forte. In questo momento non è una scelta che va discussa e sarà discutibile solo sul piano dei risultati più avanti. Ibra è un uomo forte perché vuole scegliere i giocatori forti del Milan ma non vuole sottostare ai diktat di certi procuratori, piuttosto perde un giocatore come è stato il caso di Zirkzee. E’ tornato al Milan per amore, sa cosa vuole la piazza e ha ottenuto un mandato assoluto dalla proprietà. I suoi primi movimenti mi hanno convinto. Non avrei mai preso Fonseca ma mi ha convinto perché è una scelta sua e nessuno la può mettere in discussione".