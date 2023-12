Padovan: "Il Milan non andrà avanti in Champions. Meglio uscire dalle coppe? Non credo sia una cosa positiva per Pioli..."

Il Milan è atteso da due partite molto importanti nei prossimi giorni: prima affronterà l'Atalanta in campionato, con l'obiettivo di rimanere in scia di Inter e Juventus, e poi sarà impegnato in Champions League in casa del Newcastle in una gara decisiva per il percorso europeo del Diavolo.

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così il momento del Milan di Pioli: "Newcastle per rimanere almeno in Europa League. Secondo me non può andare avanti in Champions League perchè, oltre a battere gli inglesi, deve sperare nella vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG. Qualcuno dice che è meglio uscire: vero, ma sarebbe come ammettere un mezzo fallimento a dicembre. Non credo sia una cosa positiva, nemmeno Pioli se lo può permettere, nonostante, come dice lui, la società gli è vicina".