Padovan: "Milan risicatissimo in difesa, ma contro lo Spezia dovrebbe bastare"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle tante assenze del Milan in vista del match di domani pomeriggio contro lo Spezia: "La difesa suppongo non sarà sollecitata neppure domani, ma è un rischio giocare con i soliti perché anche loro possono incorrere in infortuni. Il Milan è risicatissimo per quanto riguarda i centrali. Ma per vincere con lo Spezia dovrebbe bastare”.