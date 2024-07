Padovan: "Morata buona scelta ma serve anche altro. Fullkrug è un bisonte, nell'accezione positiva del termine"

Il Milan ha in Alvaro Morata l’obiettivo numero uno per l’attacco, con l’affare per lo spagnolo che dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana, dopo la finale dell’Europeo di domenica sera. Il giornalista Giancarlo Padovan, in diretta su Sky Sport 24, parla così del possibile colpo dei rossoneri: “Non mi convince se l’attaccante che arriva è solo Morata perché non è una prima punta, e lo dimostra in questo Europeo così come l’ha dimostrato sempre. Non credo che il Milan prenda sempre solo Morata.

Morata va bene, è una buona scelta ma serve anche un altro. Uno perché Morata deve fare 32 anni, due perché serve un uomo gol e Morata non lo è. Anche se nell’ultima stagione, tra coppe e campionato, ha segnato 21 gol. Però non è una prima punta, non è uno sfondatore. È uno che rientra ed invita al gioco. Fa giocare molto bene la squadra, è funzionale ai movimenti d’attacco".

Su Fullkrug possibile secondo attaccante: "Fullkrug è un bisonte, se mi passa questo termine. Nel senso che è uno sfondatore, ha un’accezione positiva. Fa gol di testa, è forte fisicamente, attacca anche la profondità. Non era una prima scelta di Nagelsmann ma quando è entrato ha fatto sempre molto bene”.