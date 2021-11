Padovan: "Non mi aspettavo la vittoria del Milan a Madrid"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così la vittoria del Milan di mercoledì sera sul campo dell'Atletico Madrid: "Il Milan ha vinto, l’ha voluto e si è rimesso in corsa ma parzialmente, perché deve battere il Liverpool e sperare in risultati favorevoli o del Porto o dell’Atletico Madrid. La situazione non è così definita, però si gioca ancora l’ultima partita con delle possibilità. Non me l’aspettavo, è stata una sorpresa, un’ottima sorpresa anche per il calcio italiano. Il protagonista è stato Messias, che fino ad ora era stato sfortunato perché lungamente infortunato, ma è stato ripagato con un gol meraviglioso e importante. Dove lo fa? In uno degli stadi più importanti del mondo: non poteva avere risarcimento migliore”.