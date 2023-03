Padovan: "Oggi come oggi il Milan punta alla Champions: non vorrei stasera fosse sollevato per aver evitato le big"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giancarlo Padovan ha parlato negli studi di Sky Sport 24 e ha commentato così il momento del Milan tra sfida all'Udinese e sorteggio di Champions League: “Mi aspetto una partita complicata perché il Milan è come se venisse da una situazione vantaggiosa da cui è uscito rafforzato. Ha passato il turno di Champions mettendoci tanta energia fisica e mentale, ora ha trovato un sorteggio che non è favorevole (come non lo è per il Napoli) però hanno evitato il City o il Bayern. La partita teoricamente è giocabile, anche se reputo il Napoli superiore al Milan, ma in due partite secche può succedere anche l’imponderabile.