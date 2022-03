Padovan: "Pioli vorrà superare Spalletti, domani avrà una grande occasione per farlo"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul prossimo impegno che vedrà il Milan impegnato con il Napoli: “Il fatto che Pioli non abbia mai battuto Spalletti influisce tanto sulla partita. Questa è una spinta per l’allenatore che pensa di superarlo prima o poi. I tabù esistono ma anche questi vengono spezzati. Non so se Pioli domani sera riuscirà a batterlo per la prima volta, ma avrà una grande occasione per farlo”.