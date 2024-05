Padovan su Conte: "Se il Milan inspiegabilmente prende Fonseca, Conte rischia di restare fermo un altro anno"

vedi letture

Nel corso del pomeriggio di SkySport 24 il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del futuro di Antonio Conte, da tempo il sogno proibito dei tifosi rossoneri per il post Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Se il Milan inspiegabile non ti prende, ripeto, inspiegabilmente non ti prende Fonseca che, con rispetto parlando, ha fallito a Roma e non ha di certo fatto successo in Francia, allora rischi di restare fermo. Poi se aggiungiamo a questo il fatto che lui raramente sale in corsa su un treno già partito, mi domando francamente se questo sia il secondo anno d'inattiva di Antonio Conte".