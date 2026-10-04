Paganini: "Tutti fanno riferimento a Fabregas, ma dipende da chi hai: al Milan, Allegri non aveva la punta"

Paolo Paganini, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul Napoli di Massimiliano Allegri.

Paolo Paganini, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul Napoli di Massimiliano Allegri.

Che cosa può risolvere Allegri dopo una partenza che oggettivamente non è stata delle migliori, con soltanto sette punti?

"È vero quello che dici, però adesso, sinceramente, a livello generale, come vedi questa contrapposizione tra gli allenatori cosiddetti della vecchia guardia, quindi anche Sarri, Spalletti e Allegri, che non sarebbero al passo con i tempi rispetto ad allenatori sulla carta più innovativi, come può essere, per esempio, Fàbregas? Ormai tutti fanno riferimento a Fàbregas. Dipende sempre anche dalla qualità dei giocatori che hai a disposizione. L'anno scorso il Milan con Allegri ha giocato praticamente tutto il campionato senza un attaccante, senza un centravanti di ruolo. Adesso Allegri si ritrova a Napoli dopo una campagna acquisti sicuramente dispendiosa. Quest'anno il Napoli ha fatto un mercato conservativo e quindi non è che tutto dipenda dalle idee, se siano più all'avanguardia o meno da parte dell'allenatore: dipende anche da chi hai e da chi alleni. Il Napoli ha, secondo me, una rosa buona e importante. Per me, al Napoli mancano proprio le alternative. Lo stesso De Laurentiis, all'inizio della stagione, ha detto: «Mi auguro di andare più avanti possibile in Champions». Giusto, però bisogna avere anche le alternative perché, quando giochi ogni tre giorni, come vedremo dalla prossima settimana, non è facile mantenere il livello alto nei confronti delle altre squadre, sia a livello europeo sia a livello italiano. Allegri questo lo sa bene. Per me è un ottimo allenatore e secondo me, alla fine, porterà a casa dei risultati importanti".