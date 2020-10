Pagelle Gazzetta: Bennacer domina il centrocampo, gol e assist per Dalot. Che numeri Diaz

Ieri contro lo Sparta Praga, il Milan di Pioli ha vinto 3-0 e ha fornito un'ottima prestazione di squadra, per questo, nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, non c'è nemmeno un'insufficienza. La Rosea ha dato il voto pià alto (7) a quattro giocatori: Bennacer (ha dominato in mezzo al campo), Kjaer (un muro in difesa), Dalot (gol e assist per lui) e Diaz (qualità e sostanza). Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettano positiva, per Calabria, Romagnoli, Tonali, Ibrahimovic e Leao, mentre hanno preso 6 Krunic, Conti, Castillejo e Tatarusanu.