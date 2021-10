Pagelle Gazzetta: Castillejo accende il Milan, male Saelemakers e Maldini

E' stato Samu Castillejo, secondo La Gazzetta Sportiva, il migliore in campo nelle file rossonere nella sfida di ieri contro il Verona: lo spagnolo è entrato in campo nella ripresa, ha riacceso il Milan ed è stato decisivo in occasione del secondo (rigore procurato) e del terzo gol del Diavolo. Per questo si è meritato un bel 7 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prova altrettanto positiva, per Tomori, Giroud, Leao e Rebic. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Romagnoli (5,5), Saelemaekers (5, nervoso e inconcludente) e Maldini (5, si è visto poco).