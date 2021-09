Pagelle Gazzetta: Diaz, Leao e Tomori i migliori, male Kessie e Giroud

Brahim Diaz, Rafael Leao e Fikayo Tomori sono stati, secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo nelle file rossonere nel match di ieri contro l'Atletico Madrid: lo spagnolo ha giocato una super partita, il portoghese ha segnato un gol e ha sfiorato la doppietta con una splendida rovescia, mentre l'inglese è stato un muro in difesa. Per tutti e tre un bel 7,5 in pagella. Buona prestazione (6,5) anche di Maignan, Calabria, Bennacer e Tonali, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Theo Hernandez, Saelemakers e Ballo-Touré. Mezzo voto in meno invece per Romagnoli e Rebic. I voti più bassi sono stati dati a Florenzi (5) e a Kessie e Giroud, i quali hanno preso entrambi 4 (l'ivoriano è stato ingenuo in occasione del secondo giallo, troppo immobile il francese).