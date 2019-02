Pagelle Gazzetta: Donnarumma decisivo, Piatek ancora in gol. Romagnoli è una garanzia, delude ancora Calhanoglu

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo del Milan nel match contro la Roma è stato Gigio Donnarumma, il quale si è meritato un 8 in pagella grazie a quattro parate decisive. Ottima partita anche di Piatek (7), che ha fatto reparto da solo ed è andato ancora in gol dopo la doppietta contro il Napoli. Mezzo voto in meno per Romagnoli (una garanzia in difesa) e Paquetà (grande assist per Piatek), mentre hanno preso la sufficienza piena Calabria e Rodriguez. 5,5 per Musacchio, Kessie, Bakayoko e Suso, 5 invece per Calhanoglu, autore di un'altra prova deludente.