Pagelle Gazzetta - Ibra il migliore, Saelemaekers ingenuo

Ibrahimovic è stato il migliore in campo contro il Cagliari secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 8 per lo svedese, che "segna due gol, intimorisce gli avversari e regala numeri di arte varia ma anche grande concretezza". Ottime anche le performance di Calabria e Kessié (7 per entrambi), bene anche Donnarumma, Kjaer, Brahim Diaz e Kalulu (voto 6.5 per loro). Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Saelemaekers, che si becca un 4 per l’ingenua espulsione.