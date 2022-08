Pagelle Gazzetta: il migliore è Diaz, buoni i primi minuti di De Ketelaere

MilanNews.it

Secondo le pagelle pubblicate oggi dalla Gazzetta dello Sport, il migliore in campo della partita di ieri tra Milan e Udinese, vinta dai rossoneri per 4-2, è stato Brahim Diaz (7,5): un gol e un assist ma soprattutto rapido e tecnico in mezzo al campo, ha messo in difficoltà l'Udinese. Voti positivi anche per Rebic, Calabria e Bennacer (7). Anche De Ketelaere viene promosso per i suoi primi 25 minuti da rossonero (6.5): un mix tra tecnica, visione e fisico. Da rivedere Messias (5.5) mentre Leao agguanta la sufficienza.