Pagelle Gazzetta: Leao e Theo i migliori, Kessie domina in mezzo al campo

Non c'è nessuna insufficienza nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Milan contro l'Atalanta per 2-0. Il voto più alto spetta ai due marcatori, vale a dire Theo Hernandez e Leao: per loro un più che meritato 8. Ottima prestazione (7,5) anche di Kessie, che ha dominato in mezzo al campo, mentre hanno preso 7 Maignan, Kalulu e Tomori. 6,5 per Tonali, Krunic, Rebic, Messias e Bennacer. Sufficienza piena infine per Calabria, Saelemakers e Giroud.