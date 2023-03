Pagelle Gazzetta: Maignan e Giroud i migliori, brutta prova di Leao

MilanNews.it

Sono Mike Maignan e Olivier Giroud, secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo nelle file rossonere nella gara di ieri contro la Salernitana: la Rosea ha dato ad entrambi un bel 7. Mezzo voto in meno, ma buona prestazione, per Theo, mentre hanno preso al sufficienza piena (6) Bennacer, Krunic, Florenzi e Ibrahimovic. 5,5 per Thiaw, Tomori, Saelemaekers e Diaz, 5 invece per Kalulu, De Ketelaere e Origi. Il voto più basso spetta però a Rafael Leao, autore di una prestazione molto deludente: 4,5 per il portoghese.