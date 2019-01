Pagelle Gazzetta - Piatek il migliore, male Calhanoglu

Secondo La Gazzetta dello Sport, Piatek è stato il migliore in campo tra i rossoneri nella sfida col Napoli. Voto 6.5 per il polacco, al quale "bastano 20’ per dotare il Milan della cattiveria che non c’era". Bene anche Donnarumma e Romagnoli (6.5 per entrambi), così come Calabria, Musacchio, Rodríguez, Kessié, Bakayoko, Cutrone e Borini (sufficienza piena per loro). Male Paquetà e Suso (voto 5.5), ma il peggiore è Calhanoglu (5), che "finisce nel tritacarne di San Siro".